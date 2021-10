Reggio Calabria, auto finisce dentro una voragine: era quella del tombino ribaltato a Santa Caterina [FOTO]

12 Ottobre 2021 20:49

Reggio Calabria, questa sera un’auto è finita dentro la voragine in via Salita Stazione a Santa Caterina: il tombino che nei giorni scorsi si era ribaltato adesso non c’è più

Il rischio c’era, abbastanza prevedibile. E infatti è accaduto. E non è la prima volta. Qualche giorno fa scrivevamo di una piazza, in via Salita Stazione a Santa Caterina, zona nord di Reggio Calabria, piena di liquami e odore maleodorante di fogna da circa un mesetto, che ha provocato il ribaltamento di un tombino per ben due volte in poche ore e creando un pericolo non di poco conto per gli automobilismi. E proprio questa sera un’auto è finita dentro quella voragine con una ruota, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Il tombino e il suo basamento, infatti, sono spariti. Dopo l’inconveniente sono stati inseriti dei paletti intorno con una rete a protezione. Non è la prima volta, negli ultimi giorni, che gli automobilisti incappano in questo fastidioso problema.