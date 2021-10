Reggio Calabria, aperte le iscrizioni per Codanzare: lo splendido progetto che unisce arte e disabilità [VIDEO]

18 Ottobre 2021 21:33

Aperte le iscrizioni per Codanzare, il progetto dell’associazione StudioArte che unisce arte e disabilità a Reggio Calabria

Sviluppare e promuovere il legame che c’è tra arte e disabilità. È questo l’obiettivo di Codanzare, progetto dell’associazione Studio Arte in cui persone abili e diversamente abili condividono la passione per la danza a Reggio Calabria. Per chiunque volesse provare una nuova esperienza, sono aperte le iscrizioni per cimentarsi in diversi stili di danza differenti: da quella moderna all’hip hop, passando per tribal, dance, social dance ma anche musical, percussion body e un corso di avviamento alla danza per i più piccoli. Sarà fornita anche la possibilità di seguire un workshop con l’attrice e danzatrice Sara Giannelli.

Francesca Attinà, direttrice artistica di Codanzare, racconta: “la Codanzare è un progetto dell’associazione Studio Arte e nasce nel 2008. È un laboratorio permanente di teatro-danza, dove persone abili e diversamente abili si incontrano e condividono il linguaggio comune dell’arte. Arte che deve essere di tutti ed è per tutti: non ci devono essere barriere. Abbiamo potuto notare in questi anni lo straordinario rapporto che c’è tra arte e disabilità. Ci siamo accorti che il disabile non è solamente abile, ma è una persona capace di donare emozione e capace di essere protagonista di uno spettacolo, una performance e qualsiasi cosa possa essere arte“.