12 Ottobre 2021 13:36

Reggio Calabria: all’Università per Stranieri la presentazione del libro “Parole per la Divina Commedia”. L’incontro avverrà in presenza nel rispetto della normativa vigente anti-Covid

Venerdì 15 ottobre alle ore 16.30, presso l’Aula Magna “G. Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Unida), nell’ambito delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sarà presentato dal Prof. Angelo Vecchio Ruggeri il libro di Domenico Minuto, Parole per la Divina Commedia, Reggio Calabria, Città del Sole Edizioni, 2020. L’incontro avverrà in presenza nel rispetto della normativa vigente anti-Covid.