Reggio Calabria: alla Mediterranea la conferenza dal titolo “Dalla Loc-Educazione alla Glob-Educazione A/R, un cammino dentro il Patto Educativo Globale”

22 Ottobre 2021 11:06

L’Associazione Attendiamoci ODV, nel novero degli eventi per il ventennale della sua fondazione, ha organizzato una Conferenza dal titolo “Dalla Loc-Educazione alla Glob-Educazione A/R, un cammino dentro il Patto Educativo Globale”, che si terrà il giorno 28 ottobre alle 18:00 presso l’Aula Magna “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La Conferenza, organizzata in collaborazione con l’Università Mediterranea, il dipartimento Digies e l’Unione Cattolica della Stampa italiana della Calabria, sarà eccezionalmente presieduta da Mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, da anni fortemente impegnato sul Patto Educativo Globale e sulle grandi sfide educative contemporanee, per mandato del Santo Padre. Alla Conferenza parteciperanno il Rettore della Mediterranea Santo Marcello Zimbone, l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova e presidente della Cec, monsignor Fortunato Morrone, il professor Daniele Cananzi, direttore del Digies, la professoressa Amalia Di Landro, coordinatrice del corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, il professor Alfredo Pudano, neo presidente di Attendiamoci e don Valerio Chiovaro, assistente spirituale dell’associazione Attendiamoci e Coordinatore della Pastorale Universitaria. L’evento è aperto ai docenti scolastici ed universitari, gli educatori, i formatori ed a quanti vogliono spendersi nella difficile missione educativa dei nostri tempi. Per l’accesso all’aula Magna sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass.