Reggio Calabria: alla Mediterranea il seminario conclusivo di “Imboschiamoci 2021”, l’iniziativa promossa dai Corsi di laurea in Scienze forestali e ambientali (SFA) del Dipartimento di Agraria

Martedì 12 Ottobre alle ore 11:00, avrà luogo il seminario conclusivo di “Imboschiamoci 2021”, l’iniziativa promossa dai Corsi di laurea in Scienze forestali e ambientali (SFA) del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con la Biblioteca di Agraria. Il seminario è incentrato sulla presentazione del volume: “Rete Natura 2000: Biodiversità in Calabria” recentemente pubblicato a cura della Regione Calabria, al termine di una estesa ricerca che ha coinvolto numerosi esperti ed istituzioni. Il volume è prezioso da tanti punti di vista e coniuga l’interesse scientifico a quello divulgativo. Nella premessa se ne sottolinea l’importanza come “strumento divulgativo per accrescere la conoscenza del capitale naturale regionale e degli straordinari servizi ecosistemici da esso resi disponibili”. Un documento “da porre alla base dei progetti di educazione ambientale” ma anche un quadro esaustivo di conoscenze, utile nella pianificazione territoriale e nella pratica professionale, “fondamentale per gli studi di incidenza e nelle valutazioni ambientali finalizzate a eliminare o ridurre gli impatti degli interventi sul territorio”. Il lavoro di cui il volume è frutto, nei suoi aspetti metodologici e nei risultati conseguiti, verrà presentato dal dott. Giovanni Aramini, coordinatore del progetto e dirigente del settore “Parchi ed aree naturali protette” della Regione Calabria.