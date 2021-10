Reggio Calabria, al Granillo si giocherà Reggina Primavera-Nazionale Attori: l’iniziativa per contrastare la povertà educativa

19 Ottobre 2021 11:59

Al Granillo, il prossimo 13 novembre, in programma Reggina Primavera-Nazionale Attori, una Partita della Solidarietà organizzata SOS Villaggi per contrastare la povertà educativa in Italia

Iniziativa sociale e benefica, il prossimo 13 novembre, a Reggio Calabria. Al Granillo, infatti, si giocherà una Partita della Solidarietà tra Reggina Primavera e Nazionale Attori, per contrastare la povertà educativa in Italia. L’evento è organizzato da SOS Villaggi dei Bambini (www.sositalia.it), che ha avviato la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Il Futuro è in Gioco. La gara si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, indetta per il 20 novembre di ogni anno. L’evento prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio, della Primavera della Reggina e della Nazionale Attori. Tutti insieme per sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e i ragazzi seguiti attraverso i Programmi e Villaggi SOS, che permettono loro di ricevere un’educazione adeguata per crescere, praticare attività sportive e pensare al loro futuro con fiducia.

Che cos’è SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione impegnata da circa 60 anni in Italia affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. Nel nostro Paese promuove i diritti di oltre 33.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 800 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 7 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino e Crotone.

Partita della Solidarietà: prezzi e info

La Partita della Solidarietà di sabato 13 novembre si svolgerà al Granillo alle ore 11:00. I biglietti sono acquistabili presso VivaTicket al prezzo di 4€ per le Tribune Nord, Sud ed Est e di 9€ per la Tribuna Ovest (coperta), escluso l’euro di prevendita. L’intero ricavato del match andrà devoluto ai programmi di contrasto alla povertà educativa in Italia.