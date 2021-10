28 Ottobre 2021 21:38

Reggio Calabria, adesso è ufficiale: ci sarà “via Jole Santelli”. La soddisfazione di Francesco Cannizzaro

Ci sarà una via a Reggio Calabria intitolata a Jole Santelli venuta a mancare il 19 ottobre 2020. Lo annuncia con grande soddisfazione, il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro: “sono felice che il Sindaco abbia ufficialmente accettato la mia proposta di intitolare a Jole un’importante strada di Reggio. Atti già trasmessi per competenza a Prefettura e Commissione toponomastica, per l’avvio del consueto iter procedurale. Grazie al Primo cittadino per aver esternato “massima condivisione della proposta avanzata” ed a i Consiglieri di Centro/Destra tutti per aver supportato pubblicamente l’idea“, conclude.