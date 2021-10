Disservizi idrici Reggio Calabria, a secco i residenti di Gallina: “da una settimana in casa senz’acqua e dal Comune non provvedono”

15 Ottobre 2021 12:33

Un intero quartiere in difficoltà, nonostante le segnalazioni avanzate agli uffici Comunali. La rabbia di una cittadina: “così non si può vivere”, difficoltà per bambini, lavoratori e disabili

E’ stata un’estata molto complicata per i cittadini di Reggio Calabria, ma anche questo inizio di stagione autunnale non sembra andar meglio. Ancora disservizi idrici infatti si registrano in città e questa volta a lamentare la mancanza del bene essenziale sono i residenti di Gallina, rimasti senz’acqua per una settimana consecutiva. Questa mattina, come nei giorni precedenti, dai rubinetti non scende neppure una goccia, una situazione straziante a cui il Comune non riesce a trovare un rimedio nonostante le continue segnalazioni avanzate dai cittadini: “abbiamo chiamato i numeri di telefono messi a disposizione per segnalare i disservizi. Ci hanno risposto che avrebbero provveduto a mandare l’acqua, ma questa mattina ancora nulla. Per fare la doccia sono dovuta andare a casa di alcuni amici, così non si può vivere”. E’ questa la testimonianza di una giovane reggina ai microfoni di StrettoWeb, la quale spiega di non poter svolgere le classiche azioni quotidiane, come anche fare una lavatrice o cucinare. Molte difficoltà per bambini, lavoratori e disabili, che non possono fare a meno di curare la propria igiene. La speranza è che il Comune possa provvedere al più presto a ripristinare il servizio vitale, andare avanti con questi disagi è davvero complicato, se non impossibile.