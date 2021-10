Reggio Calabria, 50 dipendenti Hitachi non hanno il Green Pass. I sindacati: “lo Stato paghi i tamponi, così come ha pagato i vaccini”

15 Ottobre 2021 15:21

“Pagare per andare a lavorare è impensabile, un padre di famiglia non può spendere 15 euro di tamponi ogni due giorni”: il commento del sindacalista Maurizio Chiarolla sull’attuale situazione di Hitachi Rail Reggio Calabria

“Abbiamo oltre il 90% dei dipendenti che si è vaccinato, mentre il restante 10% sta usufruendo dei tamponi per ottenere il Green Pass ed entrare al lavoro”. Ad affermarlo è Maurizio Chiarolla, rappresentante della RSU della Fim Cisl di Hitachi Rail Reggio Calabria, che ai microfoni di StrettoWeb ha illustrato la situazione dell’azienda nel giorno in cui a livello nazionale è stato esteso l’obbligo del Green Pass anche sul lavoro. “Problemi all’entrata non ce ne sono stati qui a Reggio, il disagio è più che altro a livello nazionale. Pagare per andare a lavorare è impensabile, non si possono spendere 15 euro di tamponi ogni due giorni, sono una grossa spesa per un padre di famiglia. La nostra richiesta è che lo Stato si faccia carico dei tamponi per i dipendenti non vaccinati, così come a me hanno pagato il vaccino”, ha proseguito Chiarolla. Il sindacalista conclude: “Ci sono dei piccoli rallentamenti sulla linea produttiva, le farmacie sono piene e qualcuno ha difficoltà a ricevere un tampone. Circa 50 lavoratori non sono vaccinati, quindi l’assenza anche di 10 dipendenti può provocare dei disagi all’azienda”. Di seguito il video dell’intervista completa.