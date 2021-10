Reggina, il tweet di Gallo è tutto per Daniel Leone: “quando ci lascia un ragazzo di 28 anni, il calcio passa in secondo piano”

3 Ottobre 2021 22:11

Nel consueto tweet settimanale del presidente della Reggina Luca Gallo, questa volta, c’è poco spazio per il calcio e per il campo: il pensiero è tutto per Daniel Leone

“E’ arrivata la prima sconfitta, ma quando ci lascia un ragazzo di 28 anni il calcio non può che passare in secondo piano. Il mio pensiero va a Daniel Leone, certo che da oggi nel cielo amaranto brilla un’altra stella”. Nel consueto tweet settimanale del presidente della Reggina Luca Gallo, questa volta, c’è poco spazio per il calcio e per il campo. Gli amaranto hanno perso a Pisa, ma la notizia peggiore della giornata è quella della scomparsa dell’ex portiere Daniel Leone. Il numero uno del club dello Stretto, che pure non ha conosciuto il ragazzo, ha voluto ricordarlo sui social.