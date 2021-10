Reggina, questa volta a Turati non riesce il miracolo: Italia Under 21 beffata nel recupero contro la Svezia

12 Ottobre 2021 22:13

Uno è entrato nella ripresa, l’altro è sceso in campo dall’inizio: il bilancio di Cortinovis e Turati nel pomeriggio rispettivamente con Italia Under 20 e Under 21

Quando c’è la Svezia, spesso per i colori azzurri son dolori. Succede alla Nazionale maggiore, succede all’Under 21. Italia di Nicolato beffata nel recupero: 1-1 contro gli scandinavi, pervenuti al pareggio al 92′. Questa volta non riesce il miracolo al fotofinish per Stefano Turati: il secondo portiere della Reggina, anche oggi in campo da titolare, nulla può sul gol ospite. Ma Tonali e compagni recriminano per una gara ben giocata e per tantissime occasioni create e non concretizzate. E, come spesso accade, se non si chiude la partita poi si finisce per non vincere. Due ore prima è scesa in campo anche l’Under 20 di Bollini nel Torneo 8 Nazioni. Altro 1-1 dell’Italia contro il Portogallo, con Cortinovis in campo da inizio ripresa.