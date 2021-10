Reggina, altra convocazione per Turati e Cortinovis: andranno rispettivamente in Under 21 e Under 20

1 Ottobre 2021 16:46

Reggina, il portiere Turati e il centrocampista Cortinovis sono stati convocati rispettivamente da Under 21 e Under 20 dell’Italia

Oltre a Rivas, il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti si ritroverà senza altri due giocatori la prossima settimana, quella in cui il campionato si ferma per far spazio alle Nazionali. Turati e Cortinovis, infatti, si uniranno nuovamente ai rispettivi gruppi azzurri. Il portiere è stato convocato dal c.t. Nicolato per le due partite di Qualificazione agli Europei Under 21 contro Bosnia e Svezia, mentre il centrocampista ha ricevuto la chiamata dall’Under 20 di Bollini per le sfide del Torneo 8 Nazioni contro Inghilterra e Portogallo. I due giocatori, a differenza di Rivas, rientreranno regolarmente prima del match a Vicenza e saranno dunque a disposizione.