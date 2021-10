Reggina, solo un quarto d’ora per Rivas con l’Honduras: ora il rientro in Italia

14 Ottobre 2021 10:47

Rigoberto Rivas in campo solo un quarto d’ora nella notte con il suo Honduras: il calciatore della Reggina ora farà rientro in Italia

La scorsa partita, la seconda, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Ieri è entrato soltanto al 73′. Tutto sommato, l’utilizzo di Rigoberto Rivas è stato limitato con la sua Nazionale, l’Honduras, e questo è un bene soprattutto per il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti. Il calciatore ora rientrerà in Italia e bisogna soltanto capire se farà parte della truppa che partirà alla volta di Vicenza per il match di sabato alle ore 14. Tornando al match di questa notte, la Nazionale bicolor ha perso in casa per 0-2 contro la Giamaica sprofondando ultima con soli 3 punti.