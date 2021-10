Reggina, è arrivato l’esito del ricorso per Micai: ridotta la squalifica

18 Ottobre 2021 19:16

Accolto il ricorso della Reggina in merito alla squalifica inflitta ad Alessandro Micai: ridotte a due le giornate di stop, il portiere tornerà per la trasferta di Perugia del 28 ottobre

La Corte D’Appello Nazionale della Figc ha deciso di accogliere il ricorso della Reggina in merito alla squalifica di Alessandro Micai, espulso nella sfida dello scorso 2 ottobre contro il Pisa per aver dato un pugno a Birindelli. Le iniziali 3 giornate di squalifica sono state ridotte a 2 e dopo aver saltato la gara contro il Vicenza, il portiere amaranto dovrà restare fuori anche contro il Parma per tornare arruolabile nella trasferta del 28 ottobre contro il Perugia. Di seguito il comunicato emesso dalla Reggina: “Reggina 1914 comunica che la Corte D’Appello Nazionale della Figc, nella giornata odierna, ha accolto il reclamo del club in merito alla squalifica di Alessandro Micai, espulso durante Pisa-Reggina dello scorso 2 ottobre. Le giornate di squalifica sono state ridotte da tre a due, l’estremo difensore amaranto tornerà dunque disponibile in vista della trasferta di Perugia, in programma giovedì 28 ottobre“.