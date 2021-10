Reggina, dopo due giorni di riposo si torna a faticare: tra Nazionali e infortunati, il punto sulla situazione al rientro

5 Ottobre 2021 15:17

Il programma settimanale degli allenamenti della Reggina e gli uomini che Aglietti dovrà valutare al rientro, tra infortunati e assenti per le Nazionali

Dopo il rammarico per la sconfitta di Pisa, la Reggina ha usufruito di due giorni di riposo, dal momento che la sosta per le Nazionali permette – non per tutti – un po’ di tregua. Non per tutti, appunto, perché al Sant’Agata mancheranno Rigoberto Rivas, Stefano Turati e Alessandro Cortinovis, già partiti alla volta delle sedi delle rispettive selezioni. L’honduregno tornerà a ridosso della gara a Vicenza, e probabilmente non sarà a disposizione, mentre gli altri due saranno disponibili e soprattutto il giovane portiere dovrà difendere i pali della porta amaranto vista la squalifica di tre giornate comminata a Micai. Loro sono i tre sicuri assenti della settimana, mentre Aglietti dovrà valutare al rientro anche la condizione dei due lungodegenti Menez e Adjapong, che stanno recuperando con calma e non sono stati rischiati sabato per poter essere pienamente disponibili approfittando della sosta. Di seguito il programma settimanale degli allenamenti diramato dal sito ufficiale del club dello Stretto.

Martedì 5 ottobre – pomeriggio ore 16:00 (ingresso consentito agli organi d’informazione)

Mercoledì 6 ottobre – doppia seduta: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 16:00 (ingresso consentito agli organi d’informazione)

Giovedì 7 ottobre – pomeriggio ore 16:00 (ingresso consentito agli organi d’informazione)

Venerdì 8 ottobre – doppia seduta: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 16:00 (ingresso consentito agli organi d’informazione)

Sabato 9 ottobre – Mattina ore 10:30 (ingresso consentito agli organi d’informazione)