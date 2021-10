La Reggina riprende a faticare: il programma degli allenamenti e il punto sugli indisponibili

11 Ottobre 2021 13:39

Parte da oggi la settimana di preparazione alla sfida tra Vicenza e Reggina, in programma sabato prossimo: il punto sugli indisponibili in casa amaranto

Una settimana di “attesa” se n’è andata, da oggi inizia la prossima, che porterà al ritorno in campo dopo la sosta. Per certi frangenti (recupero pieno di qualche infortunato) la pausa ha giovato alla Reggina, per altri (voglia immediata di rivalsa dopo la sconfitta immeritata a Pisa) un po’ meno. Ma il calendario è questo è la squadra amaranto non può che prenderne atto. Dalla giornata odierna inizia la preparazione alla seconda trasferta di fila, quella di Vicenza, con la compagine biancorossa che ha da poco cambiato allenatore e nello scorso weekend ha trovato la prima vittoria stagionale.

Nessuna doppia seduta in questa settimana, per Crisetig e compagni, con Aglietti che vuole dosare le energie dopo aver “caricato” nella scorsa. Da oggi e fino a giovedì, la squadra si allenerà al pomeriggio (ore 15), mentre venerdì ci sarà la rifinitura alle 10:30. L’unico assente di lunga data per infortunio rimane Adjapong, che non si allena ormai da tempo e che – pronto a rientrare – ha subito una ricaduta che ha allungato i tempi di recupero. C’è invece Jeremy Menez, abile e arruolabile per Vicenza. Assenti ovviamente i Nazionali Turati, Cortinovis (giocheranno entrambi domani e rientreranno a Reggio per metà settimana) e Rivas, ieri in panchina ma ancora impegnato in un altro match prima del ritorno alla vigilia della gara del Menti. Micai, ovviamente, è squalificato.