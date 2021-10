Reggina, polemica social per la squalifica a Micai: “anche Proietti colpì Montalto ma venne fermato per una giornata”

5 Ottobre 2021 16:22

Polemica dei tifosi della Reggina sui social per la durata della squalifica al portiere Alessandro Micai: una situazione analoga, con epilogo diverso, si verificò per Proietti nel match del Granillo contro la Ternana

L’argomento del giorno, in casa Reggina, è la squalifica ad Alessandro Micai. Il giudice sportivo ha infatti fermato il portiere amaranto per tre giornate dopo lo schiaffo rifilato a Birindelli subito dopo l’assegnazione del rigore, da parte dell’arbitro, che ha poi portato al definitivo 2-0 nerazzurro.

Sui social è però polemica, tra chi difende la scelta del giudice sportivo e chi si schiera dalla parte dell’estremo difensore, considerando la punizione oltremodo eccessiva. Viene messa tra l’altro a confronto questa situazione con quella relativa a Proietti, che circa un mese fa – nel finale di Reggina-Ternana – rifilò una manata a Montalto. Anche lì rosso diretto, ma il giocatore rossoverde fu fermato per un solo turno, anziché tre. Due pesi e due misure, si chiedono i tifosi amaranto? Secondo quanto scritto dal giudice sportivo, le situazioni sono analoghe: colpo a gioco fermo al volto verso un avversario. Per Proietti fu manata, per Micai è schiaffo. Non si sa bene se questo possa aver cambiato effettivamente la durata della squalifica o se ci sono altri fattori – presenti nel referto dell’arbitro – che cambiano le carte in tavola. E’ giusto segnalare che a Proietti fu comminata una multa, a differenza di Micai.