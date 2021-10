Reggina, presto al Granillo i campioni del mondo potrebbero essere due

5 Ottobre 2021 18:16

La Reggina, domenica 24 ottobre, al Granillo potrebbe ospitare non uno – Buffon – ma ben due campioni del mondo: dipende tutto dalle scelte in panchina del Parma, prossimo avversario interno

La Serie B si ferma, così come la Serie A e tutti i tornei europei per club più importanti. Domani c’è attesa per l’Italia in Nations League, che replicherà poi in finale – o “finalina” – domenica. Niente campionati nel prossimo weekend, dunque. La Reggina, al ritorno in campo, andrà a Vicenza, prima di ritrovare il Granillo – quasi un mese dopo Reggina-Frosinone – contro il retrocesso Parma, considerata alla vigilia una delle favorite per la promozione. Domenica 24, giorno della sfida, al Granillo ci sarà di nuovo un campione del mondo, dopo Fabio Grosso, e cioè Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus, che quest’anno ha deciso di sposare il progetto ducale, difenderà i pali dell’impianto di Via Galileo Galilei a distanza di più di 10 anni dall’ultima volta.

I campioni del mondo, però, potrebbero essere addirittura due. Oltre all’estremo difensore, infatti, a Reggio Calabria si potrebbe vedere un altro degli eroi di Berlino, sotto la veste di allenatore. A Parma sono ore frenetiche per il malcontento dell’ambiente dopo il pari con rimonta a Ferrara e una classifica che non decolla a dispetto degli obiettivi iniziali. La scommessa Maresca al momento è una “scommessina” e, al netto delle bocche cucite negli ambienti dirigenziali gialloblu, iniziano già a circolare i primi rumors su un possibile avvicendamento in panchina. E, al posto dell’attuale allenatore del Parma, i nomi usciti fuori sono davvero nostalgici. Nomi da… campioni del mondo.

Anche i media nazionali più importanti, infatti, hanno tirato fuori profili come Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso o Andrea Pirlo, che in tanti negli ultimi giorni hanno accostato addirittura al Barcellona. Si tratta, è bene specificarlo, di suggestioni o sondaggi, almeno ad oggi. Il primo ha da poco chiuso l’esperienza in Cina e ritroverebbe un compagno già avuto a Parma e a Torino, oltre che appunto in Nazionale, mentre gli altri due hanno un po’ più di esperienza in Italia, ma potrebbero essere restii a scendere di categoria. Al momento nessuna novità. Al rientro dalla sosta ci sarà Parma-Monza, e poi la Reggina al Granillo. Con uno o due campioni del mondo?