Parma, Maresca: “la Reggina parte forte, è aggressiva e gioca bene”. I convocati

23 Ottobre 2021 17:27

Le parole del tecnico del Parma Enzo Maresca alla vigilia del match in casa della Reggina di domani

Oltre ad Aglietti, anche il tecnico del Parma Enzo Maresca ha parlato alla vigilia della gara del Granillo in programma domani, elogiando gli amaranto: “La Reggina parte forte, è aggressiva e gioca bene, sarà una gara come quelle fatte finora, in generale in campionato tutte le squadre sono complicate da affrontare”, ha detto l’allenatore dei ducali ai giornalisti. “Abbiamo visto già che contro di noi tutte le squadre caricano la partita come fosse una finale ed è giusto così. È un campo complicato con un ambiente caldo, dobbiamo adattarci, abbiamo lavorato questa settimana ancora molto bene, con una ottima predisposizione. Andiamo preparati per l’ambiente e per fare una bella gara”.

I convocati sono 24, eccoli di seguito:

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Balogh, Busi, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Osorio, Zagaritis.

Centrocampisti: Brunetta, Juric, Schiattarella, Traore, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Correia, Iacoponi, Inglese, Man, Mihaila, Tutino.