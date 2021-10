Reggina, tutta la dolcezza della figlia di Bellomo: vede il papà in tv e grida il suo nome con stupore [VIDEO]

25 Ottobre 2021 12:05

Lo stupore e la dolcezza di una bambina per l’immagine del padre in tv: la figlia di Nicola Bellomo esclama il nome del papà durante Reggina-Parma

Il proprio papà in tv e lo stupore di una bambina. Un’immagine dolce, è quella che immortala la figlia di Nicola Bellomo. La piccola, durante Reggina-Parma di ieri, vede il padre in tv ed esclama con stupore: “Bellomo!”. Il calciatore amaranto ha disputato una grande partita, svariando per tutto il fronte offensivo e arrivando anche vicino al gol nel primo tempo. La figlia, come si può vedere nella Instagram Story postata dallo stesso giocatore, è rimasta sorpresa dalla presenza del papà in tv. Tra l’attaccante barese e i figli c’è un rapporto bellissimo, come dimostrato dai frequenti aggiornamenti social di Bellomo stesso. Un legame importante per lui, diventato papà da qualche anno.