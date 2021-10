Reggina, ogni pensiero va a Daniel Leone: i commoventi messaggi di Puggioni e Di Bari

3 Ottobre 2021 09:58

Il ricordo di Daniel Leone da parte degli ex Reggina

Il mondo del calcio è scosso per la morte del portiere Daniel Leone. Il 28 enne si è spento nelle scorse ore dopo aver lottato contro un grave tumore al cervello. Il suo destino era legato alla Calabria, in particolar modo a Reggio e la Reggina. Tante le persone, infatti, che in queste ore hanno dedicato sui social un pensiero al ragazzo che era diventato un simbolo per la sua voglia di vivere e capacità di combattere contro un destino ingiusto. Tra questi anche Christian Puggioni, collega coi guanti, il quale commenta così:

“Eri poco più di un ragazzino, quando al Sant’Agata, con quello sguardo sveglio e gli occhi illuminati dalla voglia di difendere una porta, mi chiedevi facendo tuoi, i segreti del mestiere, dell’ultimo baluardo della difesa.

Ho sempre apprezzato la tua tenacia, e ho fatto il tifo per te, sempre.

Ogni tua vittoria, era una mia vittoria.

Ecco un altro giovane che emergerà! Dicevo tra me e me.

Poi la notizia che mai vorresti avere.

In silenzio, da lontano, sempre nel rispetto della tua dignità e della tua forza d’animo, ho continuato a fare il tifo per te, ancora più forte.

Dopo 4 anni di battaglia, però, oggi non ci sei più.

Il vuoto che lasci è immenso, e qualcuno potrebbe pensare che hai perso la partita più importante della tua vita.

Povero sciocco. Sì perché Daniel, hai vinto.

Hai vinto, insegnando a tanti, la dignità di affrontare i veri problemi della vita.

Hai insegnato, il coraggio di vivere la sofferenza con forza e speranza.

Hai insegnato, che si può lasciare il proprio nome, marchiato a fuoco nella memoria delle persone, con l’esempio e il coraggio.

Buon ultimo volo Daniel LEONE”.

Sempre su Facebook è commovente il ricordo di un altro ex Reggina, Vito Di Bari, che con Daniel Leone disputò in riva allo Stretto il campionato 2013/14:

“No Daniel Leone, no amico mio, mi dicevi sempre ‘Cap. Tanto vinco io invece no ha vinto lei’.

Provo tanta rabbia perché eri un ragazzo pieno di vita un ragazzo d’oro.

Amico mio spero che ora Tu sarai felice e soprattutto senza sofferenza tvb”.