8 Ottobre 2021 22:11

Alfredo Aglietti è stato multato dalla Figc. Tramite un comunicato ufficiale, la federazione rende nota l’ammenda nei confronti del tecnico della Reggina risalente alla sfida contro il Monza della prima giornata. L’allenatore amaranto dovrà pagare 1.875 € per aver pronunciato nel corso della gara “espressioni blasfeme“. Multa anche per il calciatore dei brianzoli Mario Sampirisi (sempre per espressione blasfema), espulso dalla panchina.