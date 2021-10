Reggina, Menez allo scoperto: “mi trovo bene con Aglietti, dopo una prima stagione difficile. E sul rientro…”

3 Ottobre 2021 22:26

Le parole dell’attaccante della Reggina Jeremy Menez al sito ufficiale del Monaco: dalla sua voglia di riscatto al recupero dall’infortunio

Sta recuperando in silenzio e con un po’ di rammarico e frustrazione per l’impossibilità di poter dare il proprio contributo dopo una grande partenza in campionato. Il numero 7 della Reggina Jeremy Menez è fermo da qualche settimana a causa di un problema al tendine, ma la sosta dovrebbe aiutarlo a recuperare definitivamente. E’ lui stesso a confermarlo nel corso di un’intervista al sito ufficiale del Monaco, sua ultima esperienza (in gioventù) prima di conoscere l’Italia, che tanto gli ha dato in carriera. “Ho avuto una prima stagione un po’ difficile, ma ora sta andando molto meglio – le parole del francese – Mi trovo bene con l’allenatore e con i miei compagni”.

E poi parla dell’infortunio: “al momento ho un po’ di dolore al tallone, non gioco da due settimane, ma sono in fase di recupero. Ho ancora la stessa passione e la stessa voglia di giocare a calcio. Il periodo al Paris Fc mi ha restituito la voglia di lavorare, di sudare e di riprendere a correre in campo. Ho 34 anni e ho ancora un po’ di anni da vivere e da giocare, spero”.