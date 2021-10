Ex Reggina, Mastour si sfoga dopo anni di silenzio: “basta cattiverie su di me, io strumentalizzato”

12 Ottobre 2021 17:23

L’ex centrocampista della Reggina Hachim Mastour, svincolato dopo aver rescisso con gli amaranto questa estate, si è sfogato sui social

Troppe luci dei riflettori da giovanissimo che, spesso, si ritorcono contro. Tante aspettative, altrettante pressioni. E tutto sfuma. Hachim Mastour ha da poco concluso la sua esperienza alla Reggina. Il club amaranto gli aveva concesso un’opportunità, ad ottobre 2019, per rilanciarsi dopo anni in cui aveva avuto difficoltà ad emergere. Nulla da fare, neanche in riva allo Stretto. Pochi minuti nella stagione della splendida cavalcata verso la B, buoni scampoli in quella successiva in cadetteria con Toscano, prima del prestito al Carpi e della rescissione di questa estate.

Ora il centrocampista è svincolato, si sta allenando da solo e utilizza molto i social per dimostrare al mondo che lui c’è, si sta tenendo in forma e aspetta una chiamata. Qualche critica di troppo, probabilmente, non gli è andata giù. E così, dopo anni di silenzi, ha deciso di utilizzare il profilo personale Instagram per sfogarsi: “basta cattiverie su di me! Mi alleno tutti i giorni – ha scritto – mi impegno tutti i giorni per essere in forma e pronto. Ditemi cosa c’è di male se tra un allenamento e l’altro si prende un po’ di sole dove tra l’altro si vede il fisico allenato. Nessuno vive con me e sa come sto e quanta sofferenza c’è ma bisogna essere forti. Sono un ragazzo come tutti che ha un sogno, se hanno strumentalizzato il mio essere non è colpa mia! Non ho mai parlato ma adesso basta”.