Reggina, il commovente striscione per Daniel Leone: “buon viaggio”, l’ultimo saluto dei tifosi fuori dal Granillo

5 Ottobre 2021 10:25

I tifosi della Reggina hanno tributato l’ultimo saluto a Daniel Leone con uno striscione affisso fuori dallo stadio Granillo: l’augurio di un “buon viaggio” ad un ragazzo che è stato un esempio di vita

“Buon viaggio Daniel“, non resta che augurarti questo. Un ragazzo che la malattia ha portato via nel fiore degli anni. Aveva ancora una vita intera davanti, una carriera intera, Daniel Leone, spentosi alcuni giorni fa a causa delle conseguenze di quel maledetto tumore al cervello che gli era stato riscontrato nel 2014. Sette anni di lotte, operazioni, pianti e forza di volontà. Daniel aveva una grande voglia di vivere, la stessa celebrata dai tifosi della Reggina che hanno affisso uno striscione fuori dallo stadio Granillo per tributare l’ultimo saluto al loro beniamino. “La tua voglia di vivere è un esempio“, si legge. Un arrivederci dal popolo amaranto, nello stadio che ha sentito come casa: il suo ricordo adesso è “nei nostri cuori” recita lo striscione. Per sempre.