Reggina, l’ex Campagnolo saluta Daniel Leone: “ciao amico mio”

3 Ottobre 2021 17:29

Il cordoglio di Andrea Campagnolo per la tragica morte del portiere Daniel Leone

Cresciuto nelle giovanili della Reggina, legato indissolubilmente alla città di Reggio Calabria. Non si può spiegare il dolore che in queste ore il popolo amaranto sta vivendo per la scomparsa del giovane Daniel Leone. Ad omaggiare il suo ricordo sono stati in tanti, alcuni ex Reggina hanno pubblicato messaggi tramite i propri canali social. Tra questi anche Andrea Campagnolo, altro collega coi guantoni, che tra le Stories di Facebook ha scritto “Ciao amico mio”. È la prova del fatto che la morte del 28enne ha lasciato un vuoto all’interno del mondo del calcio, una notizia difficile da digerire.