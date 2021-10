Reggina, che tragedia: Daniel Leone non ce l’ha fatta, è morto l’ex portiere amaranto

3 Ottobre 2021 01:09

Non ce l’ha fatta, purtroppo, l’ex portiere della Reggina Daniel Leone, che da anni lottava con un brutto male

Un’altra terribile notizia ha scosso purtroppo il mondo Reggina e non solo dopo la scomparsa di Massimo Bandiera. È morto infatti, a soli 28 anni, Daniel Leone. Ex portiere amaranto (club in cui è cresciuto calcisticamente), proprio durante la sua militanza in riva allo Stretto, nel 2014, gli è stato riscontrato un tumore al cervello. Operato più volte, ha combattuto, provando a ripartire nella vita e nel calcio, fino all’addio definitivo al pallone e alla tragica notizia di queste ore, che lascia sgomenti tutti, a Reggio, in Calabria, ma in generale in tutta Italia e non solo nel mondo del calcio e dello sport. Un ragazzo, Daniel, che era infatti diventato l’esempio del combattente vero, del leone appunto, così come confermava il suo cognome, l’esempio di colui che riesce a rialzarsi e non una sola volta. La sua storia era arrivata anche agli occhi e alle orecchie di chi vedeva in lui un simbolo di lotta e di forza verso una vita che ti mette davanti a delle difficoltà durissime.

