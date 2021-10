Reggina, ecco svelato il Main Sponsor: ufficializzato l’accordo con Dalia srl

16 Ottobre 2021 10:29

Si attendeva da oltre un mese qualche novità, come da noi anticipato e come aveva affermato ai nostri microfoni il General Manager Fabio De Lillo. Il main sponsor, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivato tra settembre e ottobre. Ed eccolo servito. Lo annuncia la Reggina stessa attraverso una nota ufficiale: Dalia srl è il nuovo Main Sponsor del club per la stagione sportiva 2021/22. “Centro poliambulatoriale con sede a Lequile (LE), Dalia srl – si legge – eccelle nel campo delle cure specialistiche ed esami diagnostici. Tra gli obiettivi che si pone l’azienda, quello di essere a fianco della gente. A Dalia srl un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto, con l’augurio che quello odierno sia solo il primo passo di un percorso che muoverà i propri passi all’insegna della crescita e della condivisione”, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società. Il marchio principale sarà presente sulle maglie a partire da oggi, dal match di Vicenza.