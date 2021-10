Ciccio Cozza esalta la Reggina: “ma quale salvezza, la società sta bluffando e ha programmato tutto per salire in Serie A”

30 Ottobre 2021 16:53

L’ex capitano della Reggina Ciccio Cozza ha parlato del momento attuale degli amaranto alla Gazzetta dello Sport: dagli obiettivi nel breve-medio periodo alle similitudini con le squadre (in cui giocava lui) che hanno raggiunto la promozione

Lui sa come si porta la Reggina in Serie A. Lo ha fatto due volte. Francesco Cozza a Reggio Calabria è un monumento, inutile star qui a introdurlo. Ora allena, è al Biancavilla, nel girone I di Serie D. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato chiedendogli un giudizio attuale sul team di Aglietti e sugli obiettivi a breve termine: “la Reggina è stata costruita per vincere – dice – Reggio non è una piazza che deve lottare per la salvezza. Stanno un po’ tutti bluffando nel club, perché la società ha programmato tutto per salire in Serie A. La squadra sta raccogliendo punti, pur non esprimendosi al meglio, fondamentali per il lungo cammino. Ha avuto un buon inizio, manca però qualcosa per lottare per i primi 2 posti. Ci vorrebbe un calciatore di qualità che possa fare vincere le gare quando sono bloccate. Galabinov trascinatore? È un calciatore di categoria, i gol li fa sempre. Da dicembre, però, inizia un nuovo campionato e tutte dovranno iniziare a pensare quale obiettivo raggiungere”.

Lui ha raggiunto due promozioni in A con gli amaranto, dicevamo. Nel 1999 e nel 2002. Similitudini con la Reggina attuale? “Sono diverse – dice Cozza – per arrivarci servirà fare ancora molto. C’era più personalità, qualità e un gruppo fantastico che trascinava la gente al Granillo. Questa può fare altrettanto. Aglietti è un tecnico esperto, spero possa fare bene per la Reggina, la città e per lui stesso”. Lunedì arriva il Cittadella: “avversario pericoloso e aggressivo – conclude l’ex capitano amaranto – che si esprime meglio in trasferta”.