28 Ottobre 2021 22:03

Un’assenza pesante, tra gli amaranto, a Reggina-Cittadella: il vicecapitano Lorenzo Crisetig non sarà della partita causa squalifica, era diffidato ed è stato ammonito a Perugia

Assenza pesante per Reggina-Cittadella: è quella di Lorenzo Crisetig. Il metronomo e vice capitano amaranto, che non aveva mai saltato una gara, è stato ammonito a Perugia, nel match che gli amaranto stanno dominando vincendo per 0-2. Era diffidato. Non sarà della gara del Grainllo che si giocherà l’1 novembre alle ore 15. Probabile la coppia Hetemaj-Bianchi in mezzo, da non escludere l’arretramento di Cortinovis. Sarà, a prescindere, una coppia inedita.