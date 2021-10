Reggina-Cittadella, la probabile formazione amaranto: sono due i grandi dubbi di Aglietti

31 Ottobre 2021 20:32

Reggina-Cittadella, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico amaranto Alfredo Aglietti in vista della gara del Granillo di domani

“Qualche cambio lo farò e qualcuno rientrerà, ma non stravolgerò l’assetto”. Una delle frasi chiave di Alfredo Aglietti, nella conferenza stampa di questa mattina, in ottica formazione. Gli interrogativi sono tantissimi, così come prima di Perugia, perché si gioca quasi subito, perché gli allenamenti sono a porte chiuse, perché c’è l’assenza di un calciatore (Crisetig) che mai era mancato finora e perché ci sono anche da considerare le consuete rotazioni vista la terza gara in una settimana. Vediamo la situazione reparto per reparto.

DIFESA – Forse è l’unico reparto in cui al momento è pieno di certezze. Un solo gol subito nelle ultime tre partite, oltreché pochissimi rischi dalle parti di Turati. E infatti proprio il portierino scuola Sassuolo è confermato dietro alla linea difensiva che da Vicenza in poi ha garantito equilibrio e una solidità quasi perfetta. Quindi la catena di destra con Loiacono più attento a guardarsi dietro e quella di sinistra con Di Chiara più propenso alla spinta. Cionek insostituibile e Stavropoulos preferito a Regini.

CENTROCAMPO – Il grande dubbio. Hetemaj-Bianchi rimane la scelta più logica alla luce dell’esperienza, dei minuti giocati, della delicatezza del ruolo. “Nel mio centrocampo io considero sempre un elemento più qualitativo e uno più quantitativo”, ha detto Aglietti in conferenza. Che poi ha anche azzardato: “potrei giocare con Bellomo in un altro ruolo o con Cortinovis”. Il fatto che si sia sbilanciato potrebbe far pensare anche a pretattica, per eliminare ogni indizio. Alla fine, non è detto che Bellomo non arretri il suo raggio d’azione, ma sempre coi due incontristi ai suoi fianchi e con Bianchi magari più presente in area grazie alle sue capacità di inserimento. Dubbi anche sulle fasce, con Ricci che ha rifiatato nelle ultime due e potrebbe tornare utile dall’inizio, mentre Rivas è stato preservato a Perugia e sta bene, a detta di Aglietti.

ATTACCO – Galabinov intoccabile. Menez scalpita, ma non è escluso che parta ancora dalla panchina, nonostante sia rimasto a riposo giovedì. Difficile che possa essere preferito a Bellomo, al momento in stato di grazia, più facile che possa sostituire uno tra Rivas e Ricci. Sia quello del francese che quello del sostituto di Crisetig sono i dubbi principali che rimarranno nella mente del tecnico fino a domani. “Mi prenderò ancora un po’ di tempo per decidere”, ha detto.