Reggina, bilancio dalle Nazionali: Rivas e Cortinovis titolari, Turati scalpita

8 Ottobre 2021 11:31

Il bilancio dalle Nazionali in casa Reggina: già in campo per la prima Rivas e Cortinovis, mentre Turati ha buone chance di partire titolare oggi

In due hanno già giocato la prima gara, da titolari, l’altro scalpita affinché oggi possa difendere i pali dal primo minuto. Il bilancio dalle Nazionali, in casa Reggina, è positivo. Alessandro Cortinovis è sceso in campo dall’inizio nella serata di ieri contro l’Inghilterra: 1-1 il risultato finale, con la rete azzurra del figlio d’arte Daniel Maldini. 56 minuti, e nessun gol, invece, per Rigoberto Rivas, che con il suo Honduras, contro Costa Rica, non è andato oltre lo 0-0. La serata più importante, però, è per Alessandro Turati, che al rientro a Reggio dovrà difendere i pali della porta amaranto a causa della squalifica di Micai. Il giovane scuola Sassuolo potrebbe scendere in campo da titolare anche in azzurro, per il match di questo pomeriggio – valevole per le qualificazioni agli Europei – in casa della Bosnia. Turati è infatti in ballottaggio con Russo, altro estremo difensore neroverde, cercato questa estate dalla Reggina e originario proprio di Reggio Calabria.