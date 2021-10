Reggina, anche Acerbi ricorda l’amico Daniel Leone: “un onore conoscerti, fai buon viaggio”

3 Ottobre 2021 17:55

L’omaggio social del difensore ex Reggina nei confronti del defunto Daniel Leone

“Una giornata da dimenticare, sono distrutto. Conoscerti è stato un onore. Fai buon viaggio amico mio”. E’ con questo messaggio che Francesco Acerbi ha ricordato Daniel Leone, giovane portiere ex Reggina recentemente scomparso nelle scorse ore. Il difensore Campione d’Europa con l’Italia non è riuscito ad omaggiare con un’ottima prestazione il ricordo del 28 enne, procurandosi anche un’espulsione in campo durante il match Bologna-Lazio. Destini differenti per i due sportivi, il centrale biancoceleste infatti è riuscito a battere un tumore, a differenza di Daniel Leone che per lungo tempo ha lottato con grande coraggio, ma non è stato ugualmente fortunato. Di lui resterà il ricordo di un ragazzo estremamente forte, un simbolo per tutti noi.