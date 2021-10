Reggina, novità sul fronte abbonamenti: le ultime

18 Ottobre 2021 16:35

Le ultime in casa Reggina sul fronte abbonamenti: vista la buona situazione epidemiologica, e l’altrettanto importante situazione di classifica, il club sta pensando a diverse iniziative

5 mila presenze di media nelle prime 4 partite al Granillo della stagione, per la Reggina. I tifosi hanno finalmente ritrovato la propria casa dopo la stagione precedente a porte chiuse. Supporter a Reggio Calabria, supporter anche fuori. A Vicenza erano addirittura in mille. Ma ora viene il bello. Domenica c’è il Parma, a cui seguirà un grande tour de force fino a fine anno. Il club amaranto ne vuole approfittare, anche perché, sul fronte epidemiologico, i numeri sono buoni, la zona bianca ben salda e il 75% della capienza “in saccoccia”. Cosa fare, dunque, per aumentare il dato sulle presenze nell’impianto di Via Galileo Galilei?

Ha risposto in merito il responsabile organizzativo della Reggina, Salvatore Conti, dirigente di lunga data della società sin dai tempi di Foti. Alla web tv ufficiale, Conti ha parlato di due importanti iniziative che il club sta per mettere in atto. La prima è a partire da Reggina-Parma di domenica: “abbiamo creato – ha detto – una nuova categoria, che prima non c’era, perché prima c’era solo il biglietto intero e l’Under 10. Il prezzo che fino a ieri era dell’Under 10 ora sarà per l’Under 18, la nuova categoria”.

Ma l’iniziativa più importante è sul fronte abbonamenti. Il club, per via della continua e incerta situazione legata ai cambi di colore (che per fortuna si sono verificati in un solo caso, in Sicilia), non ha infatti lanciato alcuna campagna. Ora, però, si starebbe pensando a un mini abbonamento: “stiamo lavorando – ha affermato Salvatore Conti – per provare a creare un mini abbonamento che possa essere delle 5 gare in casa fino alla fine del 2021. Dall’1 novembre al 26 dicembre affronteremo infatti al Granillo Cittadella, Cremonese, Ascoli, Alessandria e Brescia in casa”.