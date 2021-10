Reggina, il dato eloquente: 19 punti dopo 10 giornate, erano 18 alla fine del girone d’andata dello scorso anno

29 Ottobre 2021 17:46

In 10 gare quest’anno la Reggina ha raccolto più punti dello scorso anno dopo 19 partite, cioè alla fine del girone d’andata

Una media da promozione diretta, oggi. Una da retrocessione diretta, ieri. 19 punti dopo 10 giornate, oggi. 10 punti dopo 10 giornate, ieri. Ma il dato eloquente, in casa Reggina, è un altro: la squadra amaranto, lo scorso anno, a fine girone d’andata aveva raccolto 18 punti. Ebbene sì, avete letto bene. Uno in meno di quelli conquistati dalla compagine attuale, quest’anno, e dopo sole 10 partite. In 10 gare, dunque, raccolti più punti dello scorso anno dopo 19, di partite. Questo dimostra ancor di più l’ottimo lavoro finora svolto da Aglietti e le grandi difficoltà incontrate invece la scorsa stagione. Tra l’altro, sempre statistiche alla mano, Aglietti è riuscito a fare anche meglio di Baroni: quest’ultimo, che ad inizio girone di ritorno – e dopo un mercato rivoluzionato – aveva trovato un filotto di risultati utili per uscire dalla zona calda, aveva conquistato ben 18 punti nelle prime 10 giornate del girone di ritorno, sempre uno in meno di Alfredo Aglietti.

L’allenatore di Valdarno, seppur solo di qualche punto, si mette sotto soltanto Colomba e Atzori. Per la Reggina, infatti, è la terza miglior partenza in Serie B degli ultimi 25 anni, da quando cioè esiste la regola dei tre punti a vittoria. Nel 2001-2002 i punti furono 21 dopo 10 gare, mentre nel 2010-2011 furono 20. In entrambi i casi si trattò di stagioni esaltanti: la prima volta arrivò la promozione, la seconda la sconfitta in semifinale playoff contro il Novara.