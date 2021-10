Pallcanestro Viola, Redental è nuovo sponsor del team neroarancio

28 Ottobre 2021 10:34

La Pallacanestro Viola annuncia la nuova partnership con il centro odontoiatrico Redental del dottor Roberto Evoli

REDENTAL e Pallacanestro VIOLA rinnovano la collaborazione commerciale. Il centro odontoiatrico REDENTAL del dott. Roberto Evoli è una struttura all’avanguardia che grazie alle tecnologie moderne ed avanzate in proprio possesso permette di curare i pazienti al meglio e al giusto costo.

Per la cura e la salute dei denti è necessario affidarsi a specialisti in Ortodonzia come REDENTAL, professionisti seri e che accoglieranno anche i pazienti più piccoli per l’ortodonzia pediatrica, i trattamenti ortodontici in età pediatrica infatti permettono anche di prevenire problematiche scheletriche, per questo è importante affidarsi a specialisti esperti in grado di riconoscere e correggere eventuali criticità affrontandole per tempo.