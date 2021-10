Reddito di Cittadinanza ed ecobonus per le auto elettriche, il Governo verso il rifinanziamento

14 Ottobre 2021 21:04

Governo: tra le misure del decreto fiscale anche la dilazione per 5 mesi delle cartelle del periodo Covid

Il Governo avrebbe deciso di rifinanziare l’ecobonus per le auto elettriche ed il reddito di cittadinanza. E’ quanto emergerebbe dal nuovo decreto fiscale che il Governo Draghi sta approntando. Ammonterebbe a 300 milioni lo stanziamento previsto dal decreto fiscale per rifinanziare l’ecobonus auto a favore delle vetture non inquinanti. La proroga degli incentivi sarebbe resa necessaria dall’esaurimento delle risorse stanziate finora e gli stanziamenti rimangono solo per le vetture usate, per quelle con emissioni di CO2 tra 61 e 135 mg e per i motocicli. Saranno rifinanziati il Reddito di cittadinanza fino a fine 2021 ed il Fondo volo per coprire la Cig Alitalia nel 2022. Sempre nel decreto fiscale entreranno nuove misure sulle cartelle: tra queste la dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l’emergenza Covid che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti. Dal 31 ottobre si potrà pagare in 18 rate anziché 10.