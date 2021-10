Recovery, i sindacati siciliani soddisfatti: “dialogo con il governo positivo. Sviluppo infrastrutture strategico per la Sicilia”

15 Ottobre 2021 11:00

Cgil, Cisl e Uil siciliane soddisfatte del primo incontro con il governo in merito al Recovery: “investire produttivamente le risorse del Pnrr”

“Un primo incontro, importante apertura al confronto. Adesso ci aspettiamo di andare avanti nel merito delle coordinate lungo le quali investire produttivamente le risorse del Pnrr e quella della programmazione Ue 2021-2027“. Così i segretari di Cgil, Cisl e Uil siciliane, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, all’indomani dell’incontro con il governo regionale svoltosi a Palazzo d’Orleans di Palermo, secondo quanto riporta l’Agenzia Dire. Per i confederali, il Piano nazionale di ripresa e resilienza da una parte, la necessità di lasciarsi alle spalle l’emergenza Covid dall’altra, rendono “inevitabile che istituzioni, sindacato e imprese dell’Isola convergano su una serie di priorità, all’interno di una visione unitaria e condivisa di sviluppo“. Per Cgil Cisl e Uil, sono priorità: la digitalizzazione e l’innovazione, in primo luogo della pubblica amministrazione; le politiche attive del lavoro; quelle per il welfare e sul disagio sociale. E ancora: “l’ammodernamento e il rilancio del sistema produttivo, dall’industria ai servizi, dal turismo alle attività legate alla cultura. Il via alle Zes. Lo sviluppo del sistema delle infrastrutture, snodo strategico al quale è appeso il futuro della Sicilia“.