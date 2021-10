“Randagismo piaga del Sud Italia”

3 Ottobre 2021 10:52

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – ‘Human Dog ‘ Alimenta l’amore’, un progetto di Coop Lombardia in favore degli animali da compagnia, ha raccolto con la sua campagna la somma di 40 mila euro. Fondi donati ad Apa, Action Project Animal, per avviare un processo di sterilizzazione nel Sud Italia. ‘Questa donazione servirà a finanziare la lotta alla piaga che attanaglia un po’ tutto il Sud Italia, vale a dire il randagismo ‘ spiega Davide Acito, presidente di Apa, a margine della mostra fotografica. “Questo progetto nasce da un piccolo test che avevamo fatto lo scorso anno in Calabria. Avevamo sterilizzato 23 unità che avevano portato l’anno precedente a 60 nascite. Il nostro intervento ha portato le nascite allo zero assoluto, per questo motivo abbiamo deciso di replicarlo a Guidonia in provincia di Roma”.

Quella di Guidonia è una zona particolarmente sensibile al fenomeno del randagismo come spiega Acito. ‘è un’area ricca di cani di pastore e abbiamo scoperto che sono loro il punto d’inizio di questa problematica. Si tratta di cani non registrati e liberi di passare dalle campagne alle periferie per accoppiarsi e creare branchi che rischiano di essere pericolosi anche per le persone. Parliamo di un vero e proprio problema per tutta la comunità”.

Il progetto, continua, “serve a risolvere tutto ciò, crediamo che porterà dei buoni frutti e che sarà d’esempio per le istituzioni. Stiamo infatti stringendo degli accordi con le Asl locali per registrare i cani a nome dei pastori perché anche loro devono essere responsabili dei loro animali. Il progetto viene preceduto da una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari dei cani visto che è fondamentale istruirli su come comportarsi”.