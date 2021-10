Rally, pista e slalom nei programmi del fine settimana della scuderia Ro Racing

16 Ottobre 2021 10:53

Gli eventi del weekend di sabato 16 e domenica 17 Ottobre

Gli alfieri della scuderia Ro Racing si apprestano a vivere un altro intenso fine settimana agonistico. Riccardo Di Iuorio e Antonio Marino dopo aver disputato nello scorso mese di agosto uno strepitoso Rally del Molise ci riproveranno, in Puglia, sempre a bordo di una Peugeot 208 Rally 4 seguita da Colombi, al Rally Porta del Gargano. I colori della scuderia saranno rappresentati da ben otto piloti, in Sicilia allo Slalom di Torregrotta, valido per il Campionato italiano di specialità. Al via della gara organizzata dalla Top Competition ci saranno: Benedetto Guarino, su Peugeot 106 N 1.6, Maurizio Marino, su Peugeot 106 N 1.6, Dario Salpietro, su Citroen Saxo N 1.6, Danilo Puleo, su Peugeot 106 N 1.3, Daniele Trovato, su Peugeot 106 RS 1.6, Pino Imparato, su Peugeot 106 E1 ita 1.6, Gaspare Gennaro, su Fiat 500 Bic e Paolo Celi su Citroen Saxo RS plus.

Impegno pistaiolo per il pilota preparatore siciliano Mimmo Guagliardo che sarà al circuito del Mugello al via della gara valida per il Campionato Italiano Autostoriche, in coppia con Antonio Crescenti, su una Porsche 911 Carrera RSR