29 Ottobre 2021 18:36

Raccolta differenziata a Sant’Agata di Militello, il sindaco Mancuso: “trend in crescita, raggiunti picchi del 80%. Grazie alla cittadinanza, continuiamo così”

“E’ un trend in decisa e costante crescita quello della raccolta differenziata dei rifiuti registrato nell’ultimo trimestre nel territorio di Sant’Agata di Militello

I dati raccolti dall’ufficio preposto, infatti, vedono il nostro comune attestarsi stabilmente ben oltre il 75% sin dalla scorsa estate, con punte che superano l’80% di differenziata“. E’ quanto scrive in una nota Bruno Mancuso, Sindaco di Sant’Agata di Militello. “In particolare, dal 33,77% registrato a maggio, si è passati al 77,83% di differenziata a giugno, poi al 81,10% a luglio, 76,49% ad agosto, con lieve ma fisiologico calo dovuto all’incremento delle utenze turistiche, per tornare quindi a settembre al 81,02%. Sono numeri incoraggianti che ci fanno ben sperare verso il raggiungimento del traguardo di oltre il 65% di raccolta differenziata a fine anno. Esprimo un sentito ringraziamento alla cittadinanza tutta per la condivisione sempre più ampia della necessità di adeguarsi alle regole di conferimento, non ultima quella dell’obbligo dei sacchi trasparenti che hanno certamente stimolato una maggiore scrupolosità da parte dell’utenza. I riscontri positivi arrivano quindi certamente anche grazie all’intensificazione dei controlli predisposti sul territorio da parte della Polizia locale, con l’aumento dei verbali ai trasgressori. Continuando su questa strada, siamo certi che si potranno avere numeri ancor più significativi nei prossimi mesi che premieranno la costanza e la diligenza della comunità santagatese, dando luogo anche ad auspicati risparmi e premialità a beneficio di tutti”, conclude la nota.