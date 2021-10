Quirinale: Prodi, ‘io troppo vecchio per il Colle’

31 Ottobre 2021 20:34

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Per la nomina a presidente della Repubblica “io non avrei i voti neanche a pensarci. Berlusconi pensa di averli”¦ Io l’anno prossimo ho 83 anni, più sette fa 90, mi sembra un attentato alla Provvidenza. Lui ne ha molti di più, si vede che ha una Provvidenza diversa”. Lo ha detto Romano Prodi, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai3. E una sfida con Silvio Berlusconi per il Quirinale Prodi non se la augura ‘neanche per sogno”.

Sul voto per il Ddl Zan Berlusconi ‘si è appiattito. In questa fase storica non può fare altro… Se vuole andare al Quirinale, bisogna pure che parta da una base condivisa. Non si può permettere di litigare con Fdi e con la Lega. Il suo comportamento è razionale”.