Manifestazioni No Green Pass e scioglimento Forza Nuova: il Ministro Lamorgese oggi al Question time della Camera

13 Ottobre 2021 12:37

Il Question time sarà trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio: farà chiarezza sulle manifestazioni di sabato a Roma

“Sapete chi ha permesso che tra sei giorni il Green pass diventa legge e milioni di nostri connazionali sono sotto ricatto e a rischio disoccupazione? Hanno dei nomi precisi: Cgil, Cisl e Uil. Sapete oggi gli italiani liberi cosa fanno? Vanno ad assediare le Cgil. Oggi noi andiamo ad assediare la Cgil. O partiamo in corteo e andiamo a prenderci la Cgil. Noi oggi chiamiamo Landini, se rivuole il suo palazzo, se rivuole la sua sede viene a Roma e proclama lo sciopero generale di tutti lavoratori contro il Green pass. Adesso i microfoni si spengono e si parte tutti verso la Cgil in corteo”. Così sabato scorso, il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, urlava ai microfoni in piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione dei No Green Pass, un paio d’ore prima dell’assalto alla sede della Cgil. L’episodio è stato anche immortalato in un video che è diventato virale sul web. Nello stesso dispositivo del Tribunale, che contiene l’ordinanza di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare di alcuni arrestati per gli scontri al corteo, viene specificato che “in Piazza del Popolo era stata intanto accertata la presenza di alcuni soggetti appartenenti a Forza Nuova” e “intorno alle 15.30, alcune migliaia di manifestanti decidevano di lasciare Piazza del Popolo per raggiungere Piazzale del Brasile con l’intento di raggiungere la sede Cgil a Corso d’Italia che, nonostante il servizio d’ordine predisposto dalla Polizia, veniva assaltata con il compimento di atti vandalici”.

Per chiarire la situazione e fare verità su quanto accaduto sabato a Roma, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà oggi alle ore 15 al Question time della Camera a una interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione di sabato a Roma e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive. Il Question time sarà trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio. Lamorgese si pronuncerà anche in merito all’eventuale scioglimento di Forza Nuova e di altre associazioni sovversive, ventilato da più parti. Resta poi da capire quale sarà l’organizzazione imposta dal Viminale in attesa delle probabili manifestazioni del 15 ottobre (data in cui entrerà in vigore il Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro) e di sabato.