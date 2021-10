Qualificazioni Mondiali in Qatar, dubbi sulla tenuta del campo all’Olimpico: Italia-Svizzera potrebbe giocarsi a Bergamo

11 Ottobre 2021 12:56

Calcio e rugby a distanza ravvicinata con 5 appuntamenti in 12 giorni: dubbi sulla tenuta del campo dell’Olimpico in vista di Italia-Svizzera. La gara, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar, potrebbe essere spostata a Bergamo

Italia-Svizzera sarà decisiva per il cammino verso Qatar 2022. Gli azzurri dovranno affrontare la nazionale rossocrociata il prossimo 12 novembre in una gara che metterà in palio punti pesanti per il passaggio del girone da prima in classifica, unico piazzamento che concede il pass diretto per il Mondiale senza passare dal temuto spareggio. In queste ore la FIGC sta valutando con attenzione se spostare o meno la sede della gara. Ci sono dei forti dubbi sulla tenuta del manto dell’Olimpico che, nelle prossime settimane, sarà messo a dura prova da diverse partite ravvicinate di calcio e rugby. Il 27 ottobre la Lazio ospiterà la Fiorentina; il 31 la Roma riceverà il Milan e il 4 novembre il Bodo/Glimt per la Conference League. L’Italia della palla ovale affronterà gli All Blacks della Nuova Zelanda il 6 novembre, mentre il giorno successivo ci sarà Lazio-Salernitana. Cinque impegni nello spazio di 12 giorni che potrebbero complicare le condizioni del terreno di gioco. Per questo motivo la FIGC, secondo quanto riferisce l’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato con un tweet, starebbe pensando di spostare la gara al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore della Roma Josè Mourinho e quello della Lazio Maurizio Sarri si erano già lamentati dello stato del terreno di gioco. La gara è troppo importante per essere condizionata da un pessimo manto erboso.