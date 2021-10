“Se faranno entrare dall’estero senza Green Pass, fermiamo i camion”. E’ allarme: “può succedere di tutto”

13 Ottobre 2021 16:19

Le parole del presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggé sull’obbligo del Green Pass per i lavoratori: “si rischia che il 15 e 16 ottobre il trasporto in Italia si blocchi”

“Si sta determinando una situazione per cui si rischia che il 15-16 ottobre il trasporto in Italia si blocchi“, dal ministero “non abbiamo risposte” e “se questo atteggiamento proseguirà e non uscirà un chiarimento, può succedere di tutto“. Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggé, interpellato dall’ANSA sull’obbligo del Green Pass sui posti di lavoro. “Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza il Green pass e questo verrà invece imposto alle imprese italiane – aggiunge – stiamo valutando di invitare le imprese a fermare i camion. Ci auguriamo di no, ma ne stiamo discutendo”.