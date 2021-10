26 Ottobre 2021 22:24

Anche a Reggio Calabria prosegue la protesta contro il Green Pass, venerdì e sabato manifestazione a Piazza De Nava sino alle 20

Prosegue la protesta contro il Green Pass che, in modo pacifico e civile, sta interessando le piazze di un pò tutte le principali città italiane. Il Comitato per il Diritto al Lavoro di Reggio Calabria ha organizzato un “sit-in per la libertà” venerdì 29 e sabato 30 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 a Piazza De Nava e Piazza Italia: “la gente come noi non molla mai”.