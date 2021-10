Pubblicato il video promozionale del progetto “Mediterraneamente” che coinvolge 400 ragazzi della Locride

5 Ottobre 2021 11:34

La Società Cooperativa Sankara presenta il video promozionale del progetto “Mediterraneamente” che coinvolge 400 ragazzi della Locride

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”, progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Per esporre le attività proposte, la Società Cooperativa Sankara presenta la visione di un video promozionale, che racconta, attraverso le immagini, le attività concrete poste in essere e gli obiettivi che si propone di raggiungere. Il video è raggiungibile ai seguenti link, in forma ridotto ed in forma integrale:

https://www.facebook.com/688596184927463/videos/279442530693629

https://www.facebook.com/688596184927463/videos/394545568804760

A partire dal mese di settembre, infatti, la Società Cooperativa Sankara ha iniziato a proporre – e continuerà a farlo per tutto l’anno – le attività pensate per bambini e ragazzi (tra i 6 e i 17 anni) che hanno avuto e avranno come scopo l’apprendimento attraverso il gioco e le esperienze pratiche di vita, lo sviluppo delle capacità personali ed interpersonali, la comprensione e rapporto con l’ambiente circostante. Tutto ciò contribuisce a far riflettere i bambini e i ragazzi sull’importanza di uno stile di vita sano e del rispetto per la natura, soprattutto in un momento storico che li ha visti tra le maggiori vittime delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento e della mancanza di opportunità di movimento all’aria aperta, che contribuiscono alla conduzione di uno stile di vita sano e al loro benessere fisico e psicologico.