Reggina Primavera, il derby è amaro: il Crotone fa poker al Sant’Agata

30 Ottobre 2021 17:18

Derby amaro per la Reggina Primavera: al Sant’Agata passano i pari età del Crotone, che vincono per 2-4

Altra sconfitta per la Reggina Primavera, che cade al Sant’Agata nel derby contro il Crotone. Gli amaranto vengono fermati sul 2-4 dai pari età pitagorici. Vana la rimonta dei ragazzi di Ferraro, che riagguantano gli avversari dopo lo 0-2 iniziale. Dura poco, però, la gioia per il pari, perché gli ospiti riescono a tornare in vantaggio e a chiuderla. Di seguito il tabellino pubblicato sul sito ufficiale del club.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 7ª GIORNATA

REGGINA-CROTONE 2-4

Marcatori: 16′ Gozzo (C), 39′ Bilotta (C), 45′ Pagni (R), 62′ Pagni (R), 65′ Maesano (C), 91′ Chiarella (C)

Reggina: Lo Faro, Foti, Musumeci, Kamberi, Bongani (59′ Rao), Vigliani, Pagni (77′ Scolaro), Carlucci (73′ Dioum), Nvendo Ferrier, Basile (59′ Zucco), Rugnetta (46′ Spitale). A disposizione: Ammirati, Pavia, Tersinio, Diop, Garau, Costantino, Pannuti. Allenatore: Francesco Ferraro

Crotone: Pasqua, De Paola, Cantisani (78′ Filosa), Timmoneri, Spezzano, Brescia, D’Andrea, Mekic (46′ Nisticò), Bilotta (73′ Chiarella), Gozzo (53′ Giancotti), Maesano (78′ Prato). A disposizione: Ferrucci, Periti, Mauriello, Lupinacci, Perrelli, Rossi, Frustaglia. Allenatore: Francesco Lomonaco

Arbitro: Sig. Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Emilio Micalizzi di Palermo.

Note– Ammoniti: Musumeci (R), Bongani (R), Vigliani (R), Nvendo-Ferrier (R), Brescia (C), Lomonaco (C), Timmoneri (C). Espulsi: Vigliani (R). Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 2′ pt, 4′ st