19 Ottobre 2021 15:13

Prima riunione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria, il ministro Carfagna: “occasione da non sprecare per rilanciare la Regione”

Si è svolta questa mattina in videoconferenza la prima riunione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, aprendo i lavori del tavolo, ha precisato che il Cis Calabria è stato attivato con due obiettivi fondamentali: “mettere in rete diversi soggetti amministrativi per sostenere investimenti di sviluppo e superare gli stereotipi negativi che pesano sulla Calabria, una Regione troppo spesso indicata come irrimediabilmente destinata al declino, al sottosviluppo, a farsi preda della criminalità organizzata”. “Sono proprio questi stereotipi – ha proseguito il ministro – a rappresentare un ostacolo per gli investitori. Il Cis Calabria, insieme alle risorse del Pnrr, deve essere un’occasione, da non sprecare, per fare di questa Regione un esempio in positivo, per farne la ‘storia di successo’ con cui raccontiamo all’Italia e al mondo come sta cambiando il Sud”, ha concluso Carfagna, prima di passare la parola alla sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci a cui è affidato il coordinamento del tavolo del Contratto Istituzionale di Sviluppo.