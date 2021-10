Reggina-Parma, la prevendita vola! E German Denis carica i tifosi in dialetto [FOTO]

21 Ottobre 2021 16:51

La prevendita per Reggina-Parma sta facendo registrare numeri importanti, quando mancano ancora due giorni. E German Denis annuncia l’ultimo dato sui biglietti e carica i tifosi in dialetto

“Forza, inchimu u campu”. Il panettiere sotto casa? No. Il tabaccaio del centro? No. German Denis? Sì! E’ il suo annuncio su Instagram, in un dialetto ormai abbastanza familiare. L’attaccante amaranto fa seguito all’annuncio del presidente Gallo di ieri e all’invito della Curva Sud, comunicando difatti il nuovo dato sulla prevendita di Reggina-Parma: “la carica dei 4.800“ scrive. Si va verso i 5 mila, dunque, e pensare che ieri mattina – come anticipato anche su queste pagine – i tagliandi staccati erano poco più di 2 mila. Con una media così, di circa 2.500 biglietti venduti al giorno, sognare e sfondare quota 8-9 mila non è impossibile. E al Granillo si torna a respirare l’aria delle grandi occasioni.